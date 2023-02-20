Прем'єр розповів, скільки українців отримують субсидії під час війни

Станом на лютий 2023 року субсидію на житлово-комунальні послуги отримують 2,3 мільйона українських домогосподарств. Підтримка від держави повною мірою буде забезпечуватися протягом усього 2023 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду. Він також повідомив, що середній розмір субсидії яку отримують українці, складає 1 684 гривні.

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При цьому Уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін. Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір,

– повідомив прем'єр.

Хто має право на житлову субсидію

Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж. Обов’язковий платіж розраховується індивідуально за сталою формулою. Він залежить від сукупного доходу й обчислюється наступним чином:

визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);

потім він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

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Щоб отримати субсидію, потрібно: