Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду. Він також повідомив, що середній розмір субсидії яку отримують українці, складає 1 684 гривні.
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При цьому Уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін. Програми соціальних виплат будуть і надалі ставати більш адресними, що водночас дозволить збільшити їх розмір
– повідомив прем'єр
Хто має право на житлову субсидію
Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж. Обов’язковий платіж розраховується індивідуально за сталою формулою. Він залежить від сукупного доходу й обчислюється наступним чином:
- визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
- потім він ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.
До теми Правила щодо житлових субсидій змінюються: вносити кошти тепер необхідно самим
Щоб отримати субсидію, потрібно:
- У заяві про бажання отримувати субсидію вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.
- Додати договір найму (оренди) житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.
- Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)
- Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії. Наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Ним можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.