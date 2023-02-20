Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, выступая на заседании правительства. Он также сообщил, что средний размер субсидии, которую получают украинцы, составляет 1 684 гривны.

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При этом Правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает общинам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений. Программы социальных выплат будут и дальше становиться более адресными, что в то же время позволит увеличить их размер.

– сообщил премьер

Кто имеет право на жилищную субсидию

Для того чтобы претендовать на субсидию, плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж. Обязательный платеж рассчитывается индивидуально по установившейся формуле. Он зависит от совокупного дохода и исчисляется следующим образом:

определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

затем он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

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Чтобы получить субсидию, нужно: