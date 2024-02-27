Від чого залежатиме долар у березні: експерт назвав головний фактор

Є два варіанти щодо ситуації з курсом у березні: він або не зміниться, або суттєво подорожчає. І головним фактором, що впливатиме на нього, буде макрофінансова допомога партнерів, а саме рішення уряду США про виділення Україні коштів.

Україна залежить від допомоги США

Економіст Олег Пендзин каже, що курс на початку весни буде залежати від макрофінансової допомоги США. Ідеться про рішення американців щодо виділення 60 мільярдів доларів Україні.

Читайте також Долар пожвавішав: де курс знову подорожчав

Якщо рішення не ухвалять, тоді курс гривні, імовірно, слабнутиме. Також експерт наголосив, що в такому випадку навіть можуть скорочувати якісь соціальні видатки.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші.

Скільки коштуватиме долар

За словами Пендзина, у березні відбудеться індексація пенсійних виплат. Але навіть з тими коштами, що мають надійти від Євросоюзу незабаром, а саме 4,5 мільярда євро, є питання, чи вистачить цих грошей для усіх.

Можливо, уряду доведеться розтягувати індексацію на довший період часу,

– додає він.

Якщо ж ситуація буде контрольована, а в уряді США таки проголосують про виділення коштів, то не варто очікувати змін у вартості валюти.

Наприкінці лютого та на початку березня, як прогнозує 24 Каналу банкірка Анна Золотько, курс на готівковому ринку буде різновекторний.

банкірка Анна Золотько, курс на готівковому ринку буде різновекторний. Наприкінці лютого бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності для сплати податків і зарплат українцям, а тому до середини цього тижня слід очікувати на помірне зміцнення гривні.

Імовірно, курс долара перебуватиме в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.

З американськими коштами курс в Україні триматимуть на тому ж рівні, що й у лютому, – 38 – 39 гривень за долар.