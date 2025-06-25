Для вступу у ЄС: Україна та Єврокомісія розпочали скринінг щодо транспорту

Міністерство розвитку громад та територій та Єврокомісія розпочали офіційний скринінг відповідності законодавства України праву Євросоюзу за двома переговорними розділами. Йдеться про розділи 14 "Транспорт" та 21 "Транс'європейські транспортні мережі".

Що таке скринінг і для чого він потрібен

Це важлива частина переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на відомство.

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Результати скринінгу стануть основою для подальшої роботи України у питанні наближення до стандартів ЄС,

– зазначається у тексті.

Українцям пояснили, що скринінг – це перший офіційний етап переговорного процесу щодо вступу країни до ЄС. Він передбачає аналітичний огляд українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу у межах 35 переговорних розділів.

Метою скринінгу є виявити, які норми вже узгоджені з європейськими стандартами, а які ще потребують реформ. Після завершення скринінгу Єврокомісія готує звіт. Він подається державам-членам ЄС.

Зверніть увагу! Документ або відкриває шлях до початку переговорів за відповідним розділом, або визначає початкові умови, які Україна має виконати для їх відкриття.

Як відбувається скринінг

Офіційний скринінг відбуватиметься чотири дні, тобто з 24 по 27 червня включно. Українську делегацію у Брюсселі представляють Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум та заступники Міністра Сергій Деркач, Олексій Балеста, Андрій Кашуба.

На сайті відомства зазначається, що під час проведення скринінгу українська делегація презентує поточний рівень відповідності норм українського законодавства директивам та регламентам ЄС. А розділи "Транспорт" та "Транс'європейські транспортні мережі" – одні з найбільших та найскладніших розділів для аналізу та приведення у відповідність до стандартів.

Загалом, це майже три тисячі нормативних актів. З них майже 400 потрібно імплементувати до українського законодавства,

– уточнили у тексті.

Перший день скринінгу присвячений питанням автомобільного транспорту, екологічності транспортних засобів тощо. Другий день – безпеці дорожнього руху, залізничного транспорту, суспільно-важливих перевезень, публічних зобов’язань з перевезень, перевезень небезпечних вантажів.

Водночас на третій Україна представлятиме питання авіаційного сектору та розділу "Транс'європейські транспортні мережі" (TEN-T). Останній день буде зосереджений на морському транспорті та безпеці, морській торгівлі, водних шляхах.

Зауважте! Звіт з оцінкою щодо відповідності українського законодавства у галузі транспорту буде наданий Єврокомісією через шість тижнів після проведення скринінгу Кластеру 4.