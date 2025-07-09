Ще один крок України до ЄС: розпочався скринінг законодавства країни у галузі енергетики

У вівторок, 8 липня, у Брюсселі розпочався офіційний скринінг українського законодавства на відповідність праву ЄС у сфері енергетики. Під час заходу представники влади та енергетичних компаній презентували поточний стан імплементації актів права ЄС за напрямками енергоефективності, ринку газу, безпеки постачання, відновлюваної енергетики та транс’європейських енергетичних мереж.

Скринінг українського законодавства країни у сфері енергетики

Українська сторона розповіла про основні виклики у процесі імплементації та поінформувала про потреби у підтримці з боку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Зокрема до складу української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною увійшли заступники міністра енергетики України Роман Андарак та Микола Колісник.

Скринінг є важливим етапом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС та визначатиме подальші кроки з імплементації acquis ЄС за главами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі",

– пояснили у дописі.

Представники Європейської Комісії відзначили гарний прогрес України у сферах газу, електроенергетики, дизайну ринку, а також у зміцненні інституційної спроможності.

Заступник міністра Роман Андарак повідомив, що Україна вже передала європейській стороні законопроєкт щодо інтеграції енергетичних ринків для оцінки його відповідності європейському законодавству й очікує, що відповідний висновок сприятиме його ухваленню Верховною Радою.

Спільний розвиток наших енергетичних ринків відповідно до законодавства ЄС та принципів солідарності вже довів свою ефективність у зміцненні стійкості до зовнішніх загроз,

– додав Андарак.

Він також сказав, що у межах двосторонньої зустрічі з ЄС Україна веде перемовини з Єврокомісією щодо можливих напрямів прискореної інтеграції.

Водночас заступник міністра Микола Колісник відзначив потенціал співпраці у сфері розвитку біометану. Річ у тім, що початок 2025 року ознаменувався першим експортом українського біометану до ЄС.

З метою пришвидшеної інтеграції ми прагнемо розпочати процес підключення Оператора газотранспортної системи України до Бази даних ЄС (Union Database), що забезпечить додаткову прозорість та належну верифікацію даних про закачування біометану,

– заявив Микола Колісник.

Зауважте! Серед інших ініціатив, запропонованих Україною – посилення співпраці між національним енергетичним регулятором та Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів, долучення України як спостерігача до органів ЄС, що здійснюють розробку енергетичного законодавства.