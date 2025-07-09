Скринінг українського законодавства країни у сфері енергетики

Українська сторона розповіла про основні виклики у процесі імплементації та поінформувала про потреби у підтримці з боку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Зокрема до складу української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною увійшли заступники міністра енергетики України Роман Андарак та Микола Колісник.

Скринінг є важливим етапом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС та визначатиме подальші кроки з імплементації acquis ЄС за главами 15 "Енергетика" та 21 "Транс’європейські мережі",

– пояснили у дописі.

Представники Європейської Комісії відзначили гарний прогрес України у сферах газу, електроенергетики, дизайну ринку, а також у зміцненні інституційної спроможності.

Заступник міністра Роман Андарак повідомив, що Україна вже передала європейській стороні законопроєкт щодо інтеграції енергетичних ринків для оцінки його відповідності європейському законодавству й очікує, що відповідний висновок сприятиме його ухваленню Верховною Радою.

Спільний розвиток наших енергетичних ринків відповідно до законодавства ЄС та принципів солідарності вже довів свою ефективність у зміцненні стійкості до зовнішніх загроз,

– додав Андарак.

Він також сказав, що у межах двосторонньої зустрічі з ЄС Україна веде перемовини з Єврокомісією щодо можливих напрямів прискореної інтеграції.

Водночас заступник міністра Микола Колісник відзначив потенціал співпраці у сфері розвитку біометану. Річ у тім, що початок 2025 року ознаменувався першим експортом українського біометану до ЄС.

З метою пришвидшеної інтеграції ми прагнемо розпочати процес підключення Оператора газотранспортної системи України до Бази даних ЄС (Union Database), що забезпечить додаткову прозорість та належну верифікацію даних про закачування біометану,

– заявив Микола Колісник.

Зауважте! Серед інших ініціатив, запропонованих Україною – посилення співпраці між національним енергетичним регулятором та Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів, долучення України як спостерігача до органів ЄС, що здійснюють розробку енергетичного законодавства.