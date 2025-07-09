Скрининг украинского законодательства страны в сфере энергетики

Украинская сторона рассказала об основных вызовах в процессе имплементации и проинформировала о потребности в поддержке со стороны ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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В частности, в состав украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции Украины Ольгой Стефанишиной вошли заместители министра энергетики Украины Роман Андарак и Николай Колесник.

Скрининг является важным этапом в переговорном процессе относительно вступления Украины в ЕС и будет определять дальнейшие шаги по имплементации acquis ЕС по главам 15 "Энергетика" и 21 "Трансъевропейские сети",

– пояснили в заметке.

Представители Европейской Комиссии отметили хороший прогресс Украины в сферах газа, электроэнергетики, дизайна рынка, а также в укреплении институциональной способности.

Заместитель министра Роман Андарак сообщил, что Украина уже передала европейской стороне законопроект по интеграции энергетических рынков для оценки его соответствия европейскому законодательству и ожидает, что соответствующее заключение будет способствовать его принятию Верховной Радой.

Совместное развитие наших энергетических рынков в соответствии с законодательством ЕС и принципов солидарности уже доказал свою эффективность в укреплении устойчивости к внешним угрозам,

– добавил Андарак.

Он также сказал, что в рамках двусторонней встречи с ЕС Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о возможных направлениях ускоренной интеграции.

В то же время заместитель министра Николай Колесник отметил потенциал сотрудничества в сфере развития биометана. Дело в том, что начало 2025 года ознаменовалось первым экспортом украинского биометана в ЕС.

С целью ускоренной интеграции мы стремимся начать процесс подключения Оператора газотранспортной системы Украины к Базе данных ЕС (Union Database), что обеспечит дополнительную прозрачность и надлежащую верификацию данных о закачке биометана,

– заявил Николай Колесник.

Обратите внимание! Среди других инициатив, предложенных Украиной – усиление сотрудничества между национальным энергетическим регулятором и Агентством по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов, приобщение Украины как наблюдателя в органы ЕС, осуществляющих разработку энергетического законодательства.