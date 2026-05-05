Україна наразі не отримує електроенергію від Словаччини: чи відновляться постачання

У квітні поточного року імпорт електроенергії до України знизився на цілих 40%. Падіння відбулося у порівнянні з попереднім місяцем – до 558,2 тисяч мегават-годину.

Що відомо про постачання світла в Україну?

Поставки скоротились за усіма напрями, окрім польського, про що свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Читайте також Німеччина передає Україні енергетичну допомогу: що відомо про об'єкт на 84 мегавати

Зокрема ще на початку квітня було припинено імпорт через словацький кордон. Причиною став ремонт міждержавної лінії.

Зверніть увагу! Він триватиме до кінця травня 2026 року.

Також змінився імпорт з Молдови – він впав на 75% у порівнянні з березнем.

Водночас найбільше електроенергії надалі надходить через угорський кордон. Постачання становить 55%.

Якщо порівнювати з квітнем 2025 року, то імпорт електроенергії зріс у 2,8 раза. Найбільше зростання поставок було через румунський кордон – у 4 рази.

Але імпорт зі Словаччини та Молдови за цей період знизився.

Експорт електроенергії у квітні 2026 року зріс на 10% до березня 2026 року – до 33 тисяч мегават-годину. Також у два рази зросли поставки через румунський кордон Але у порівнянні з квітнем 2025 року експорт впав на 78%.

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" отримала від словацького системного оператора – компанії SEPS – офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги. Про це повідомили в Укренерго 16 березня.

Згідно з інформацією, остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року.

Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS,

– йдеться у дописі компанії.

Водночас наголошується, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась досить рідко та в дуже обмежених обсягах.

Останній подібний випадок був зафіксований ще у січні 2026 року.

Але ситуація ніяк не впливає на комерційний обмін. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався та здійснюється без жодних обмежень.

Нагадаємо! Роберт Фіцо повідомляв про припинення постачань електроенергії до України ще у лютому поточного року. Причиною цього рішення Фіцо називав припинення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Що ще варто знати про електроенергію в Україні?

Уряд продовжив дію чинного тарифу для населення на світло. Він діятиме до 31 жовтня 2026 року. Вартість становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

У період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць. А за споживання понад цей обсяг доведеться сплатити 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас експерт Володимир Омельченко вважає, щоб українська енергетична система була б більш стійкою, якщо робити розподілену генерацію. ЇЇ важче вражати та її легше захистити. Таким чином, країна зможе підготуватися до наступного опалювального сезону.

Насамперед сова йде про когенераційні установки, модульні котельні і менші потужності, які можна швидше запускати на місцях. Навіть часткове виконання плану на 1,5 гігавата до кінця року дасть системі відчутну підтримку.