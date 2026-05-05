Что известно о поставках света в Украину?

Поставки сократились по всем направлениям, кроме польского, о чем свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

В частности еще в начале апреля был прекращен импорт через словацкую границу. Причиной стал ремонт межгосударственной линии.

Обратите внимание! Он продлится до конца мая 2026 года.

Также изменился импорт из Молдовы – он упал на 75% по сравнению с мартом.

В то же время больше всего электроэнергии в дальнейшем поступает через венгерскую границу. Поставки составляет 55%.

Если сравнивать с апрелем 2025, то импорт электроэнергии вырос в 2,8 раза. Наибольший рост поставок было через румынскую границу – в 4 раза.

Но импорт из Словакии и Молдовы за этот период снизился.

Экспорт электроэнергии в апреле 2026 года вырос на 10% к марту 2026 года – до 33 тысяч мегаватт-час. Также в два раза выросли поставки через румынскую границу Но по сравнению с апрелем 2025 года экспорт упал на 78%.

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" получила от словацкого системного оператора – компании SEPS – официальное письмо об одностороннем прекращении Договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Об этом сообщили в Укрэнерго 16 марта.

Согласно информации, окончательное прекращение действия договорных условий состоится с мая этого года.

Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS,

– говорится в заметке компании.

В то же время отмечается, что никаких изменений для украинских потребителей не произойдет. Аварийная помощь из Словакии привлекалась достаточно редко и в очень ограниченных объемах.

Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе 2026 года.

Но ситуация никак не влияет на коммерческий обмен. Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без ограничений.

Напомним! Роберт Фицо сообщал о прекращении поставок электроэнергии в Украину еще в феврале текущего года. Причиной этого решения Фицо называл прекращение поставок нефти через нефтепровод "Дружба".

Что еще стоит знать об электроэнергии в Украине?

Правительство продлило действие действующего тарифа для населения на свет. Он будет действовать до 31 октября 2026 года. Стоимость составит 4,32 гривны за киловатт-час.

В период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час за потребление до 2 тысяч киловатт-час в месяц. А за потребление сверх этого объема придется заплатить 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время эксперт Владимир Омельченко считает, чтобы украинская энергетическая система была бы более устойчивой, если делать распределенную генерацию. Ее труднее поражать и ее легче защитить. Таким образом, страна сможет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Прежде всего сова идет о когенерационные установки, модульные котельные и меньшие мощности, которые можно быстрее запускать на местах. Даже частичное выполнение плана на 1,5 гигаватта до конца года даст системе ощутимую поддержку.