Что известно об энергопомощи от Германии?

О том, какую электростанцию передадут Украине, пишет Die Welt.

Германия передаст Украине газовую электростанцию в качестве гуманитарной помощи. Мощность объекта – 84 мегаватта.

В немецкой государственной энергетической компании Sefe Securing Energy for Europe GmbH заявили, что объект передадут Украине на условиях самовывоза.

Известно, что ранее установка обслуживала "Северный поток-1". После того как поставки российского газа через газопровод прекратили, работа электростанции стала невыгодной. В частности не удалось найти местного покупателя. Поэтому, энергетическая компания владельцев решила передать объект Украине.

Однако решение одобрили не все. Одна из основных партий государства – "Альтернатива для Германии" во главе с лидером Алисой Вайдель раскритиковали такую инициативу.

Заметьте! Ранее именно эта партия требовала отменить санкции против России и прекратить помощь Украине.

Николаус Крамер, представитель партии тоже высказался неодобрительно.

Эта электростанция должна была служить энергетической безопасности нашей земли. Это удар по лицу для наших граждан,

– отметил чиновник.

Он добавил, что считает передачу Украине установки "абсурдом".

Что известно об энергопомощи от Германии и подготовке к зиме?

Во время международной конференции Ukraine Energy Coordination Group (UECG) или "Энергетического Рамштайна" немецкие партнеры согласовали предоставить Украине новую энергетическую помощь. Об этом пишет Укринформ.

В частности посол Германии в Украине Гайко Томс акцентировал, что объем двусторонней помощи от его государства для украинской энергетики в целом составляет 1,2 миллиарда евро. Чиновник также анонсировал новые поставки когенерационных установок и котельных.

Германия будет стоять бок о бок с Украиной. Уже этой весной мы поставим десятки мобильных когенерационных установок и мобильных котельных, которые следующей зимой будут обслуживать более 3 миллионов человек,

– пояснил Гайко Томс.

В то же время руководитель энергетических программ Украинского института будущего Адриан Прокип говорит, что сейчас в Украине нет быстрых решений для подготовки к следующей зиме, пишет DW. Речь идет о защите основных энергообъектов от баллистических ракет.

Теплоэлектростанции, гидроэлектростанции – их защитить никакими бетонными укрытиями нельзя. Представьте себе, что надо закопать большой энергетический объект. Сколько нужно денег, сколько бетона, рабочих рук? А теперь умножьте это на тысячи объектов и на шесть месяцев. Это получается даже не дешевый фантастический фильм,

– объяснил Прокип.

Подобное мнение высказал и Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Эксперт убежден, что даже те же бетонные укрытия эффективны против дронов или крылатых ракет, но не против баллистики.

Другими словами, подготовка к зиме и помощь от партнеров – важны, но как возможность защиты. Если говорить о крупных энергообъектах в Украине, то для их сохранения и функционирования во время обстрелов нужны другие меры.

Что еще известно о подготовке Украины к зиме?

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, каждый из регионов Украины должен выполнить отдельный план устойчивости. Срок завершения работ – 1 сентября. В областях есть отдельные утвержденные графики на выполнение определенного вида работ.

Цель – максимально подготовиться к зиме, создать условия для обеспечения людей теплом, электроэнергией в период угроз российских обстрелов.

В частности как сообщал Алексей Кулеба, в работах по защите энергосферы некоторые регионы движутся более быстро. Например, Киевская, Черкасская, Харьковская область. С меньшими темпами выполняют план Черновицкая, Полтавская и Херсонская области.