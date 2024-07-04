Словаччина обіцяє постачати в Україну більше електроенергії

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава виконує "велику роботу" для підтримки Києва. Це відбувається навіть попри стриману позицію уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Як Словаччина допомагає Німеччині

Пеллегріні зазначив, що Братислава допомагає Києву, зокрема через збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах.

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Крім того, країна експортує значну кількість електроенергії в Україну після того, як потужності були знищені російськими ударами.

З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України,

– зазнав Пеллегріні на пресконференції.

Він також наголосив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку Росії на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.