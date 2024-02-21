У Словаччині ще рік діятиме тимчасовий притулок для українських біженців

Словаччина подовжила тимчасовий притулок для українців на рік, до 4 березня 2025 року. Відповідну постанову уряд Словаччини погодив 21 лютого.

Що дає статус тимчасового притулку

Таке рішення словацького Уряду було прийняте відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

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Українці можуть оновлювати свій статус тимчасового притулку через онлайн-сервіси Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Польща теж продовжила терміни

! Цей статус надає біженцям з України можливість працевлаштування, здобуття освіти, доступ до медичних послуг та житла, а також право на фінансову підтримку при необхідності.

Президент Польщі Анджей Дуда 20 лютого ухвалив зміни до закону, які дозволяють українським біженцям залишатися в країні до кінця червня.

Раніше документ передбачав, що українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до 4 березня. Водночас термін продовжили до 30 червня.

Канцелярія президента анонсувала подальшу роботу над "вагомими змінами та подовженням терміну дії закону" після цієї дати в рамках рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року.