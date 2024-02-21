Что дает статус временного убежища
Такое решение словацкого Правительства было принято в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.
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Украинцы могут обновлять свой статус временного убежища через онлайн-сервисы Министерства внутренних дел Словакии.
Польша тоже продлила сроки
Президент Польши Анджей Дуда 20 февраля принял изменения в закон, которые позволяют украинским беженцам оставаться в стране до конца июня.
Ранее документ предусматривал, что украинские беженцы смогут находиться на территории Польши до 4 марта. В то же время срок продлили до 30 июня.