Що дає статус тимчасового притулку
Таке рішення словацького Уряду було прийняте відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.
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Українці можуть оновлювати свій статус тимчасового притулку через онлайн-сервіси Міністерства внутрішніх справ Словаччини.
Польща теж продовжила терміни
Президент Польщі Анджей Дуда 20 лютого ухвалив зміни до закону, які дозволяють українським біженцям залишатися в країні до кінця червня.
Раніше документ передбачав, що українські біженці зможуть перебувати на території Польщі до 4 березня. Водночас термін продовжили до 30 червня.