Між сонячними панелями й генераторами: як українці шукають енергетичний баланс

Під час морозів перед українцями поставало питання: що ефективніше – сонячні батареї чи генератори. Сонячна енергія здається привабливою: власне світло без залежності від відключень і запасів пального, ще й надлишок можна продавати державі. Та реальність інша – під час блекаутів міста наповнює не тиша дахів із панелями, а гуркіт дизельних двигунів.

Чи може сонячна система повністю замінити генератор?

Багато людей помилково вважають, що сонячні станції доступні лише заможним сім'ям або великому бізнесу. Та, як зазначає Василь Бодняк, співзасновник компанії Prime Energy, ринок уже змістився в бік компактних і доступних систем.

Зокрема, за приблизно 2 300 – 2 500 доларів можна придбати комплект обладнання, який включає сонячне поле потужністю близько 3,5 кіловата із системою кріплення на базі оцинкованого профілю, однофазний інвертор на 6 кіловатів та акумулятор ємністю близько 1,5 кіловата за годину. Додатково ще 500 – 700 доларів потрібно закласти на встановлення.

Така система здатна покривати потреби будинку або малого бізнесу в період з березня по жовтень і дозволяє відносно плавно переживати блекаути, забезпечуючи від 5 до 12 годин світла залежно від навантаження.

І це звучить як компромісне, але цілком життєздатне рішення. Проте саме в цих деталях і ховається ключова відповідь на запитання, чому сонячні панелі досі не витіснили дизельні генератори. Причина проста: неможливість забезпечити тепло у холодну пору року.

Повністю автономний будинок в українських умовах – майже нереальний сценарій. Особливо якщо мова йде про опалення. У той самий період, коли потреба в теплі максимальна, сонячна генерація мінімальна. Взимку короткий світловий день, низьке сонце та хмарність різко знижують виробіток, і навіть наявність акумулятора не вирішує проблему повністю,

– зазначає один з продавців сонячних панелей.

Через ці нюанси "на сцену" виходить дизельний генератор – технологія стара, гучна й екологічно шкідлива, але надзвичайно надійна. Генератор не залежить від погоди, сезону чи часу доби. Йому потрібне лише пальне, і він готовий забезпечувати електроенергією бізнес чи дім стільки, скільки це необхідно.

До того ж, початкова вартість цього агрегату часто значно нижча за сонячну систему, а його встановлення не потребує складних погоджень або інтеграції з мережею. Наприклад, візьмемо дизельний генератор аналогічної потужності (близько 5 – 6 кіловатів) – його вартість приблизно 1 000 – 1 500 доларів, тобто майже вдвічі дешевше за систему сонячних панелей з інвертором та акумулятором.

Однак його робота потребує постійного палива. Середня витрата на таку потужність – 0,6 – 0,8 літра дизеля на годину, а ціна пального у 2026 році становить 66 – 70 гривень за літр. Тож 6 годин роботи коштуватимуть 238 – 336 гривень щодня, не враховуючи обслуговування, а за місяць витрати сягнуть 7 – 10 тисяч гривень, що перевищує будь-яку економію на стартових витратах. Однак в критичних ситуаціях бізнес обирає все ж не екологічність і довгострокову економію, а гарантовану безперервність роботи.

Як держава змінює правила гри на ринку "зеленої" енергетики?

Ці нюанси і формують реальну модель використання сонячної енергії в Україні. Вона працює як інструмент зменшення споживання з мережі та зниження щоденних витрат, а не як абсолютна заміна традиційних джерел.

Тож держава поступово змінює акценти у своїй політиці підтримки. Якщо раніше основним стимулом був "зелений" тариф із фіксованою ціною, то нині фокус зміщується на net billing (система, за якою власники альтернативних джерел електроенергії мають змогу збувати надлишки виробленої енергії в загальну мережу) і пільгове кредитування, які заохочують самоспоживання, а не заробіток на продажі електроенергії.

Зокрема, 28 січня 2026 року стартувала програма СвітлоДім, за якою держава зможе покрити частину витрат на встановлення резервного живлення чи то від генератора або інвертора, чи то від сонячних панелей. Як зазначено в програмі, мешканці багатоквартирних будинків матимуть змогу самі обирати тип обладнання та постачальника, а от сума допомоги залежатиме від поверховості будинку та кількості під'їздів.

Однак якщо говорити взагалі про динаміку встановлення саме "зеленої" енергетики, то навіть вже у 2025 році було суттєве збільшення кількості встановлених сонячних станцій.

Так, за інформацією Pv magazine, введено близько 1,5 гігавата нових потужностей. Це означає, що інтерес до сонячної енергетики продовжує зростати як серед бізнесу, так і серед власників приватних будинків.

Більшість нових потужностей забезпечили підприємства та великі електростанції. Компанії активно встановлювали сонячні панелі для власних потреб, а також будували великі станції для продажу електроенергії в мережу. У різних регіонах країни з’явилися і перші великі об’єкти з системами накопичення енергії – тобто з батареями, які дозволяють зберігати електрику та використовувати її пізніше.

Окрім цього, сонячні панелі встановлювали також підприємства агросектору, громади та приватні домогосподарства – на дахах будівель або на власних ділянках.

Загалом станом на кінець 2025 року сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 8,5 гігаватів, враховуючи всі типи станцій від домашніх до великих промислових.

Однак попри збільшення попиту на зелену енергетику, ці цифри не означають масового переходу на сонце як єдине джерело енергії. Швидше йдеться про адаптацію, тобто пошук балансу між інвестиціями, ризиками та базовою потребою у безперебійному електропостачанні.

У підсумку український бізнес дедалі рідше робить вибір за принципом "або-або". Сонячні панелі зменшують витрати та забезпечують часткову автономію у світлий період року, тоді як дизельні генератори залишаються резервом на критичні періоди. Тому це не протистояння технологій, а вимушена синергія.