Піднімуть до 800 злотих: у Польщі зросте соцдопомога для деяких біженців
Джерело:ukrayina.pl
Уже з 1 січня 2024 року влада Польщі збільшить суму грошової допомоги для українських біженців з дітьми, які отримують підтримку за програмою "500+". Розмір цих виплат зросте до 800 злотих.
Як зміняться виплати в Польщі
Тож до кінця 2023 року українські біженці на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих щомісяця. Проте вже з 1 січня ці виплати зростуть до 800 злотих.
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У гривневому еквіваленті це:
- 500 злотих – 4 575 гривень;
- 800 злотих – 7 320 гривень.
Особам, які вже отримують ці виплати, нічого робити не потрібно – виплати перерахують автоматично. Усі інші види фінансової допомоги в Польщі залишаться без змін.
Як оформити допомогу на дитину
Уже з 1 лютого почнеться збір заявок на призначення допомоги на догляд за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Українці, які вперше братимуть участь у програмі "800+", мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі наступні документи:
- ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);
- адресу електронної пошти;
- номер телефону польського оператора;
- номер банківського рахунку в Польщі.
Також у ZUS можуть попросити додаткові документи, зокрема, якщо особа, що звертається, прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала вже після цієї дати. У такому випадку можуть попросити ще рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.
Нині заявку на допомогу можна подати лише онлайн, через:
- мобільний додаток mZUS;
- портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);
- портал Emp@tia;
- електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.
Кошти надходитимуть на польський рахунок вказаний у заяві. Також виплати припинятимуть, як тільки українець покине країну, тож по поверненню їх доведеться поновляти.