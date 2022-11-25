Що буде із зарплатами та пенсіями українців у 2023 році: Шмигаль зробив заяву

Прем'єр-міністр України констатував, що держави-партнери продовжують надавати нам потужну фінансову допомогу. Це допоможе бюджету нашої країни покрити соціальні виплати у наступному році.

Президентка Європарламенту написала, що орган ухвалив рішення про надання нашій державі фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро. Глава уряду зазначив, як це допоможе Україні у наступному році.

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Як держави-союзниці фінансують соцвиплати

Денис Шмигаль сказав, що надійними партнерами України є Канада та країни Євросоюзу. Завдяки цим державам в українському бюджеті будуть гроші на соціальні виплати, зокрема зарплати та пенсії. Важливо, що окрім ЄС, Україні виділили допомогу США — 4,5 мільярда доларів на соціальні програми.

Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг,

– зазначив він.

Також слід згадати про уряд Канади, який у 2023 році випустить п'ятирічні облігації Ukraine sovereignty bonds. Вони допоможуть Україні профінансувати першочергові видатки, зокрема соціальні.

Навіть Угорщина допомагає Україні

Нагадаємо, що під час ухвалення рішення про надання Україні 18 мільярдів євро допомоги – цю ініціативу підтримала також Угорщина, яку часто звинувачують у проросійській позиції. Американське видання Reuters зазначає, що у рамках пакету підтримки саме Будапешт надасть нашій державі 187 мільйонів євро.

Зауважмо, що підтримка Угорщиною такого рішення є досить неочікуваною, адже нещодавно стало відомо про те, що Будапешт починає співпрацювати з Тегераном. Він у свою чергу постачає Росії озброєння та всіляко підтримує війну проти України.

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