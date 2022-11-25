Деревина Україні, а не на експорт

За словами Шмигаля, чимало громад у прифронтових регіонах використовують саме деревину, як вид опалення.

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Сьогодні Уряд також ухвалює важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі — основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення,

– зазначив Денис Шмигаль.

Водночас прем'єр-міністр наголосив, що держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Фінансова допомога від ЄБРР

Банк надасть Україні позику під державні гарантії в розмірі 300 мільйонів євро, що включає два компоненти:

До 150 мільйонів євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми.

Ще 150 мільйонів євро складаються з підтримки структури капіталу.

Окремо частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до 72 мільйонів євро, наданим Нідерландами.

Терміновий ремонт електроенергетичної мережі України є безпосереднім пріоритетом для ЄБРР. Українському народу та бізнесу потрібен постійний доступ до електроенергії, щоб пережити зиму. Завдяки цьому важливому фінансуванню ми допоможемо Укренерго виконати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач,

– сказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Литва не забарилась і також допоможе у відновленні енергосистеми України

Балтійська країна передасть додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи. За словами прем'єр-міністерки Литви, Україна уже найближчим часом може розраховувати на неї.

Щодня ми шукаємо, що ще ми можемо передати енергосистемі України, тому що я думаю, що це зараз так само важливо, як і зброя. Вони намагаються зробити життя людей нестерпним. Звичайно, це навмисна російська тактика, ми шукаємо все, що можна віддати, як і у випадку з озброєнням,

– заявила Інгріда Шимоніте журналістам у Сеймі у четвер.

Наразі Литва вже надала допомогу у розмірі 3 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими обстрілами. Найближчим часом буде надано допомоги ще на 2 мільйони євро.