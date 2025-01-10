В Україні підвищать соціальні виплати: кого чекають доплати

В Україні планують підвищити соціальні виплати, що забезпечить додаткову підтримку певним категоріям громадян. Кого це торкнеться та коли очікувати на збільшення, читайте далі.

Що передбачає законопроєкт про підвищення виплат

Законопроєкт передбачає підвищення виплат для осіб з інвалідністю, які повністю втратили працездатність, повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України (Законопроєкт) сьогодні опрацьовується в робочій групі, називається він "Про справедливу соціальну підтримку в результаті реформування соціального страхування", де ми перше суттєво підіймаємо виплати у зв'язку з інвалідністю для тих людей, що повністю втратили працездатність

Збільшаться також виплати для:

осіб, які отримали інвалідність або постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві, втративши працездатність;

а також для тих, хто має право на триваліший оплачуваний реабілітаційний і лікувальний процес – до року.

Разом з цим, заплановано комплексну підтримку для військових, які завершили лікування в системі оборони, але потребують його продовження в цивільній медичній системі.

Це включає оплату лікування, реабілітацію та супровід у працевлаштуванні. Крім того, збільшується тривалість оплати пошуку роботи, зокрема для військових.