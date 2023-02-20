Соцвиплати не всім продовжать автоматично: кому треба податись повторно

Більшість соціальних виплат українцям продовжать автоматично на цей рік. Однак є категорії яким потрібно буде звернутись ще раз, наприклад, якщо стосується допомоги на дітей.

Кому виплати не продовжили автоматично

Мінсоцполітики опублікував список категорій, яким продовжили соціальні виплати з січня 2023 року соціальні виплати продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

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Соціальні виплати, призначення яких не продовжили автоматично:

соцдопомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

пільги для багатодітних сімей, які було призначено раніше з урахуванням доходу;

довідки для безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах.

Кому виплати продовжили автоматично

Звертатись за продовженням отримання виплат малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, не потрібно, якщо отримувач таких допомог живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій.

Соціальні виплати, призначення яких продовжили автоматично: