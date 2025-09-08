Виплати в Україні: хто має право на пенсію у 20 тисяч гривень
- Пенсії понад 20 тисяч гривень в Україні отримують державні службовці, дипломати, народні депутати, працівники місцевого самоврядування, військовослужбовці, вчені, прокурори та судді.
- Для отримання високої пенсії у 2025 році необхідний страховий стаж не менше 35 років і середній заробіток в 3,5-4 рази вище середнього по країні.
В Україні встановлено межу для пенсійних виплат – не більше десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Однак окремі категорії громадян мають право на пенсії, розмір яких може бути більш ніж 20 тисяч гривень.
Хто в Україні отримує пенсію понад 20 тисяч гривень?
В Україні розмір пенсійних виплат має встановлену межу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Максимальна сума не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян – сьогодні це 23 610 гривень. В Україні спеціальні пенсії, що перевищують встановлений максимум, отримують лише окремі категорії громадян.
Важливо! Пенсії понад 20 тисяч гривень призначаються громадянам, чия професійна діяльність була пов'язана з підвищеною відповідальністю або ризиком для життя та здоров'я.
Зокрема, найбільші виплати отримують:
- державні службовці та дипломати, які обіймали високі посади та мають значний стаж державної служби;
- народні депутати та їхні помічники, які виконували обов'язки протягом встановленого терміну;
- співробітники органів місцевого самоврядування з тривалим досвідом роботи;
- колишні військовослужбовці та представники силових структур;
- вчені з науковими ступенями та званнями, які зробили внесок у розвиток науки;
- прокурори та судді.
Як отримати пенсію у 20 тисяч гривень?
Щоб отримувати пенсію близько 20 тисяч гривень у 2025 році, необхідно виконати кільки умов:
- Страховий стаж не менше 35 років – кожен додатковий рік додає 1% до коефіцієнта страхового стажу;
- Середній заробіток повинен бути в 3,5-4 рази вище середнього по країні. Середня зарплата в Україні у 2025 році складає 22-24 тисячі гривень, для отримання високої пенсії необхідний дохід від 77 тисяч гривень на місяць.
Що відомо про пенсії в Україні?
Українські військовослужбовці, яким присвоєно групу інвалідності, мають право на отримання пенсійних виплат. Це право поширюється на випадки, коли поранення, контузія, каліцтво чи захворювання були отримані під час виконання бойових завдань, перебування на фронті, в полоні чи в інших обставинах, пов'язаних із військовою службою.
Розмір пенсії та саме право на її призначення безпосередньо залежать від наявного страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у віці 60 років, якщо трудову діяльність розпочато у 25, необхідно мати 35 років стажу. За таких умов приблизний розмір пенсійної виплати може сягати близько 3,8 тисячі гривень.
У ситуації, коли страхового стажу недостатньо для оформлення пенсії, існують способи розв'язати це питання. Для тих, хто планує вийти на пенсію і має для цього фінансові ресурси, доступна опція офіційного придбання недостатнього страхового стажу.