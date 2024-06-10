G7 тиснутиме на китайські банки через співпрацю з Росією

Очікується, що країни Великої сімки вже наступного тижня направлять невеликим банкам Китаю нове попередження. Воно буде містити вимогу припинити допомогу Росії у обході західних санкцій.

Коли запровадять санкції

Як повідомляється, країни G7 не планують негайно запроваджувати "каральні заходи", такі як обмеження доступу до SWIFT або глобальної доларової системи, щодо банків третіх країн, які співпрацюють з Росією.

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При цьому, йдеться не про великі банки, а про невеликі кредитні організації. Обговорення щодо формату і змісту попередження тривають досі тривають.

Очікується, що лідери, які збираються на саміт 13 – 15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром Джорджією Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити,

– повідомляє Reuters.

Побоювання щодо можливості введення таких обмежень вже змусило великі китайські банки скоротити або зовсім припинити платежі та розрахунки за транскордонними угодами, пов'язаними з Росією.

Санкції проти банків та компаній, які допомагають Росії