Китай планує збільшити об'єми торгівлі з Росією

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Китай неодноразово транслював свою неоднозначну позицію. Зараз Пекін продовжує співпрацювати з Кремлем і загравати з Заходом.

Про що домовились Росія та Китай

У Пекіні звернулися до Москви, з пропозицією поглиблення взаємної торгівлі. Йдеться про збільшення транскордонного зв'язку між Росією та Китаєм, з подальшим розширенням можливих інвестицій.

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Міністр торгівля Китаю – Ваном Веньтао та міністр економічного розвитку Росії – Максим Рєшетніков провели переговори. Під час яких визначили, що "дружба" між Москвою та Пекіном стає ще глибшою та міцнішою. Причиною такої тісної співпраці є санкції Заходу. Для Кремля Китай залишається важливим стратегічним партнером, а от Пекін, усвідомлює наскільки тепер Москва залежна від нього.

Захід також відреагував на посилення цієї співпраці. Китай застерегли і попередили про відповідь на можливу військову допомогу росіянам. Своєю чергою, Пекін наголосив, що встановлювати торговельні зв'язки він може бути з будь-ким. Попри заяви Китаю про відсутність військової допомоги для Росії, з'ясувалося, що росіянам надали китайські гелікоптери, приціли, безпілотники та певні компоненти для ремонту і виробництва техніки. Пекін заперечує ці факти.

Об'єми китайського імпорту у серпні 2023 року збільшився на 3% у порівнянні з 2022 роком, а це майже 11,5 мільярда доларів.