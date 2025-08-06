Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та її команда зустрілися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Представники двох країн говорили про продовження та посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах.

Про що говорили представники США та України?

Зокрема стало відомо, що Україна та США планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко у Facebook.

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Дуже змістовна розмова з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. З паном Бессентом моя команда активно працює не перший місяць, однак сьогодні перша розмова на посаді Прем'єр-міністра і, відповідно, ширше коло питань,

– написала прем’єр-міністр України у своєму дописі.

Вона зазначила, що йшлося як про продовження, так й про посилення співпраці країн в оборонній та інвестиційній галузях. А значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку раніше анонсував президент країни Володимир Зеленський – щодо виробництва та продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

Крім того, обговорили ще запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Як Україна, так і Сполучені Штати працюють над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати в оборонну сферу.

Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців,

– заявила Юлія Свириденко.

Згідно з її слів, також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Ба більше, держави домовилися продовжити діалог на робочому рівні.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Юлія Свириденко подякувала Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та спільне прагнення до справедливого й стійкого миру.