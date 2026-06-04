Економіка Новини економіки Попри санкції та війну: Японія знову заговорила з Росією про газ і метали
4 червня, 17:13
4
Оновлено - 17:16, 4 червня

Попри санкції та війну: Японія знову заговорила з Росією про газ і метали

Ірина Гайдук

Японські чиновники відвідали Москву, де провели переговори з представниками сировинних компаній та російського уряду. Це перша за довгий час зустріч на високому рівні між Японією та Росією, хоча у Токіо й запевняють, що не планують поглиблювати співпрацю з державою-агресоркою.

Як Японія повертається до Росії 

Офіційною метою візиту представників Японії було обговорення захисту активів японських компаній, що працюють у Росії, пише Bloomberg.

Дивіться також Ще одна країна почала купувати російську нафту на тлі енергокризи, – ЗМІ 

Водночас, за даними обізнаних джерел, японська делегація поспілкувалася з низкою російських виробників: 

  • добрив;
  • паладію;
  • алюмінію та інших металів;
  • а також постачальниками скрапленого природного газу і нафти.

Окремо японці провели переговори з урядовими структурами Росії. Зокрема, вони зустрілися з представниками Міністерства економічного розвитку Росії, Міністерства промисловості та торгівлі, а також з бізнес-організаціями. 

Аналітики зазначають, що ці зустрічі свідчать про бажання Москви та Токіо зберегти канали комунікації, попри численні західні санкції проти російської економіки. 

Попри те, що США та їхні союзники з «Групи семи» намагаються економічно ізолювати Росію вже понад чотири роки, ця зустріч свідчить про складність повного розриву економічних зв’язків із Москвою через її роль на глобальних сировинних ринках, 
– зауважує видання. 

З іншого боку, Росія відчайдушно прагне зберегти свою присутність на світових ринках на тлі зростаючої залежності від Китаю.

Що говорять в уряді Японії 

Уряд Японії разом  з тим наголосив, що цей візит делегації до Москви не є безпрецедентним. Адже японські чиновники нібито вже неодноразово відвідували Росію з моменту початку війни проти України. 

Директор російського департаменту Міністерства економіки Японії Хідехіко Ішії запевнив, що ці переговори, мовляв, не передбачали нової економічної співпраці з країною-агресоркою. 

Країна й надалі координуватиме санкційну політику щодо Росії з партнерами з G7, а нинішні умови не дозволяють розглядати нові формати співпраці з Москвою, 
– заявило Мінекономіки Японії перед візитом. 

Водночас Японія наразі продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії, отримуючи партії з проєкту "Сахалін-2" у межах санкційного винятку.

Також нещодавно Японія почала купувати російську нафту. Про це повідомив четвертий за величиною нафтопереробник країни.

Зауважте! Війна в Ірані значно вдарила по другій економіці Азії. Зокрема, через перебої постачань Ормузькою протокою японські компанії почали активніше звертатися до російських постачальників добрив і алюмінію, оскільки вони не підпадають під санкції.

  • Нагадаємо, на початку травня Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії заявило, що відправить представників до Москви. Йшлося про підтримку японських компаній, які попри санкційний тиск продовжують працювати на російському ринку.

  • Водночас Японія після початку повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово запроваджувала санкції проти Росії. Вони стосувалися як Путіна та російського керівництва, так і нафтового сектору, компаній, що допомагають обходити санкції.

  • У Москві такі кроки Токіо викликали різку реакцію. Кремль неодноразово називав санкції "недружніми діями" та погрожував можливими заходами у відповідь.

  • Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що нинішні двосторонні відносини між Японією та Росією фактично зведені до мінімуму.

Пов'язані теми:

Новини Економіка
Новини Росії Японія