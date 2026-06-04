Як Японія повертається до Росії

Офіційною метою візиту представників Японії було обговорення захисту активів японських компаній, що працюють у Росії, пише Bloomberg.

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Водночас, за даними обізнаних джерел, японська делегація поспілкувалася з низкою російських виробників:

добрив;

паладію;

алюмінію та інших металів;

а також постачальниками скрапленого природного газу і нафти.

Окремо японці провели переговори з урядовими структурами Росії. Зокрема, вони зустрілися з представниками Міністерства економічного розвитку Росії, Міністерства промисловості та торгівлі, а також з бізнес-організаціями.

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Аналітики зазначають, що ці зустрічі свідчать про бажання Москви та Токіо зберегти канали комунікації, попри численні західні санкції проти російської економіки.

Попри те, що США та їхні союзники з «Групи семи» намагаються економічно ізолювати Росію вже понад чотири роки, ця зустріч свідчить про складність повного розриву економічних зв’язків із Москвою через її роль на глобальних сировинних ринках,

– зауважує видання.

З іншого боку, Росія відчайдушно прагне зберегти свою присутність на світових ринках на тлі зростаючої залежності від Китаю.

Що говорять в уряді Японії

Уряд Японії разом з тим наголосив, що цей візит делегації до Москви не є безпрецедентним. Адже японські чиновники нібито вже неодноразово відвідували Росію з моменту початку війни проти України.

Директор російського департаменту Міністерства економіки Японії Хідехіко Ішії запевнив, що ці переговори, мовляв, не передбачали нової економічної співпраці з країною-агресоркою.

Країна й надалі координуватиме санкційну політику щодо Росії з партнерами з G7, а нинішні умови не дозволяють розглядати нові формати співпраці з Москвою,

– заявило Мінекономіки Японії перед візитом.

Водночас Японія наразі продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії, отримуючи партії з проєкту "Сахалін-2" у межах санкційного винятку.

Також нещодавно Японія почала купувати російську нафту. Про це повідомив четвертий за величиною нафтопереробник країни.

Зауважте! Війна в Ірані значно вдарила по другій економіці Азії. Зокрема, через перебої постачань Ормузькою протокою японські компанії почали активніше звертатися до російських постачальників добрив і алюмінію, оскільки вони не підпадають під санкції.