Як Японія повертається до Росії
Офіційною метою візиту представників Японії було обговорення захисту активів японських компаній, що працюють у Росії, пише Bloomberg.
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Водночас, за даними обізнаних джерел, японська делегація поспілкувалася з низкою російських виробників:
- добрив;
- паладію;
- алюмінію та інших металів;
- а також постачальниками скрапленого природного газу і нафти.
Окремо японці провели переговори з урядовими структурами Росії. Зокрема, вони зустрілися з представниками Міністерства економічного розвитку Росії, Міністерства промисловості та торгівлі, а також з бізнес-організаціями.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Аналітики зазначають, що ці зустрічі свідчать про бажання Москви та Токіо зберегти канали комунікації, попри численні західні санкції проти російської економіки.
Попри те, що США та їхні союзники з «Групи семи» намагаються економічно ізолювати Росію вже понад чотири роки, ця зустріч свідчить про складність повного розриву економічних зв’язків із Москвою через її роль на глобальних сировинних ринках,
– зауважує видання.
З іншого боку, Росія відчайдушно прагне зберегти свою присутність на світових ринках на тлі зростаючої залежності від Китаю.
Що говорять в уряді Японії
Уряд Японії разом з тим наголосив, що цей візит делегації до Москви не є безпрецедентним. Адже японські чиновники нібито вже неодноразово відвідували Росію з моменту початку війни проти України.
Директор російського департаменту Міністерства економіки Японії Хідехіко Ішії запевнив, що ці переговори, мовляв, не передбачали нової економічної співпраці з країною-агресоркою.
Країна й надалі координуватиме санкційну політику щодо Росії з партнерами з G7, а нинішні умови не дозволяють розглядати нові формати співпраці з Москвою,
– заявило Мінекономіки Японії перед візитом.
Водночас Японія наразі продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії, отримуючи партії з проєкту "Сахалін-2" у межах санкційного винятку.
Також нещодавно Японія почала купувати російську нафту. Про це повідомив четвертий за величиною нафтопереробник країни.
Зауважте! Війна в Ірані значно вдарила по другій економіці Азії. Зокрема, через перебої постачань Ормузькою протокою японські компанії почали активніше звертатися до російських постачальників добрив і алюмінію, оскільки вони не підпадають під санкції.
Нагадаємо, на початку травня Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії заявило, що відправить представників до Москви. Йшлося про підтримку японських компаній, які попри санкційний тиск продовжують працювати на російському ринку.
Водночас Японія після початку повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово запроваджувала санкції проти Росії. Вони стосувалися як Путіна та російського керівництва, так і нафтового сектору, компаній, що допомагають обходити санкції.
У Москві такі кроки Токіо викликали різку реакцію. Кремль неодноразово називав санкції "недружніми діями" та погрожував можливими заходами у відповідь.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що нинішні двосторонні відносини між Японією та Росією фактично зведені до мінімуму.