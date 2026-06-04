Как Япония возвращается в Россию

Официальной целью визита представителей Японии было обсуждение защиты активов японских компаний, работающих в России, пишет Bloomberg.

Смотрите также Еще одна страна начала покупать российскую нефть на фоне энергокризиса, – СМИ

В то же время, по данным осведомленных источников, японская делегация пообщалась с рядом российских производителей:

удобрений;

палладия;

алюминия и других металлов;

а также поставщиками сжиженного природного газа и нефти.

Отдельно японцы провели переговоры с правительственными структурами России. В частности, они встретились с представителями Министерства экономического развития России, Министерства промышленности и торговли, а также с бизнес-организациями.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Аналитики отмечают, что эти встречи свидетельствуют о желании Москвы и Токио сохранить каналы коммуникации, несмотря на многочисленные западные санкции против российской экономики.

Несмотря на то, что США и их союзники из "Группы семи" пытаются экономически изолировать Россию уже более четырех лет, эта встреча свидетельствует о сложности полного разрыва экономических связей с Москвой из-за ее роли на глобальных сырьевых рынках,

– отмечает издание.

С другой стороны, Россия отчаянно стремится сохранить свое присутствие на мировых рынках на фоне растущей зависимости от Китая.

Что говорят в правительстве Японии

Правительство Японии вместе с тем подчеркнуло, что этот визит делегации в Москву не является беспрецедентным. Ведь японские чиновники якобы уже неоднократно посещали Россию с момента начала войны против Украины.

Директор российского департамента Министерства экономики Японии Хидехико Ишии заверил, что эти переговоры, мол, не предусматривали нового экономического сотрудничества со страной-агрессором.

Страна и в дальнейшем будет координировать санкционную политику в отношении России с партнерами из G7, а нынешние условия не позволяют рассматривать новые форматы сотрудничества с Москвой,

– заявило Минэкономики Японии перед визитом.

В то же время Япония пока продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, получая партии из проекта "Сахалин-2" в рамках санкционного исключения.

Также недавно Япония начала покупать российскую нефть. Об этом сообщил четвертый по величине нефтепереработчик страны.

Заметьте! Война в Иране значительно ударила по второй экономике Азии. В частности, из-за перебоев поставок по Ормузскому проливу японские компании начали активнее обращаться к российским поставщикам удобрений и алюминия, поскольку они не подпадают под санкции.