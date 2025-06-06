Як зекономити світло у квартирі з кондиціонером
- Кондиціонери споживають значну кількість енергії, що може вплинути на рахунки та енергосистему.
- Для економії електроенергії з кондиціонером рекомендують не налаштовувати низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально
Кондиціонери за лічені хвилини здатні створити у приміщенні комфортну температуру, проте вони є найбільш енергозатратними. Тому інтенсивне й не ощадливе використання кондиціонерів влітку може позначитися на платіжках та спричинити дефіцит в енергосистемі України.
Як ощадливо користуватися кондиціонером
У середньому сучасний кондиціонер для охолодження приміщення у 30 квадратних метрів споживає приблизно 1 кіловат на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на YASNO.
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Чим вища температура, тим більше електроенергії буде використовуватися. Тому для економного споживання радять:
- Вмикати кондиціонер лише у разі нагальної потреби та тільки у кімнаті, де ви знаходитеся;
- Зачиняти вікна і двері, коли працює кондиціонер та протягом певного часу після його вимкнення;
- Не закривайте кондиціонер шторами або меблями;
- Не налаштовуйте низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально.
Як зберегти прохолоду в приміщенні без кондиціонера
Ці поради мають ефект, якщо дотримуватись регулярно і в комплексі:
- встановіть жалюзі або заклейте вікна плавкою, що віддзеркалює світло та тепло;
- частіше робіть вологе прибирання;
- вимикайте електроприлади, які можуть нагріватися (ноутбук, зарядні пристрої тощо)
- зволожуйте повітря – можна придбати спеціальний зволожувач або використовувати звичайний пульверизатор;
- використовуйте вентилятор – ефект буде відчутніше, якщо перед ним поставити пляшки з крижаною водою.
Як економити світло у помешканні з бойлером
Для економії електроенергії з бойлером варто дотримуватися наступних порад:
- Відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;
- Вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;
- Запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
- Не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.
Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.