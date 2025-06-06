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Економіка Тарифи Як зекономити світло у квартирі з кондиціонером
6 червня, 12:02
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Як зекономити світло у квартирі з кондиціонером

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Кондиціонери споживають значну кількість енергії, що може вплинути на рахунки та енергосистему.
  • Для економії електроенергії з кондиціонером рекомендують не налаштовувати низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально

Кондиціонери за лічені хвилини здатні створити у приміщенні комфортну температуру, проте вони є найбільш енергозатратними. Тому інтенсивне й не ощадливе використання кондиціонерів влітку може позначитися на платіжках та спричинити дефіцит в енергосистемі України.

Як ощадливо користуватися кондиціонером

У середньому сучасний кондиціонер для охолодження приміщення у 30 квадратних метрів споживає приблизно 1 кіловат на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на YASNO.

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Чим вища температура, тим більше електроенергії буде використовуватися. Тому для економного споживання радять:

  1. Вмикати кондиціонер лише у разі нагальної потреби та тільки у кімнаті, де ви знаходитеся;
  2. Зачиняти вікна і двері, коли працює кондиціонер та протягом певного часу після його вимкнення;
  3. Не закривайте кондиціонер шторами або меблями;
  4. Не налаштовуйте низький температурний режим – 22-24 ⁰С буде цілком оптимально.

Як зберегти прохолоду в приміщенні без кондиціонера

Ці поради мають ефект, якщо дотримуватись регулярно і в комплексі: 

  • встановіть жалюзі або заклейте вікна плавкою, що віддзеркалює світло та тепло;
  • частіше робіть вологе прибирання;
  • вимикайте електроприлади, які можуть нагріватися (ноутбук, зарядні пристрої тощо)
  • зволожуйте повітря – можна придбати спеціальний зволожувач або використовувати звичайний пульверизатор;
  • використовуйте вентилятор – ефект буде відчутніше, якщо перед ним поставити пляшки з крижаною водою. 

Як економити світло у помешканні з бойлером

Для економії електроенергії з бойлером варто дотримуватися наступних порад:

  • Відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;
  • Вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;
  • Запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;
  • Не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.