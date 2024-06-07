Уряд вимагає від чиновників скоротити споживання електроенергії

В Україні значний дефіцит електроенергії. Уряд прагне скоротити витрати. Завдяки цьому, енергосистема України має стабілізуватися.

Яке рішення прийняв Кабмін

Під час засідання Кабміну, урядовці обговорювали методи скорочення витрат електроенергії. Зокрема через відмову органів влади та деяких установ від певних опцій. Таких як кондиціонери та додаткове освітлення.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду.

За словами Шмигаля, міністерства, обласні державні адміністрації та центральні органи виконавчої влади зобов'язані відмовитись від:

використання кондиціонерів;

освітлення прилеглої території;

зовнішнього освітлення будівель.

До цього ж прем'єр-міністр закликав інші держоргани, зокрема, правоохоронців. Схожі рекомендації отримав і бізнес.

Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності,

– наголосив Шмигаль.

Чому тривають відключення

Не виконувати вказані обмеження зможуть установи, де кондиціонування є частиною діяльності, як, наприклад, у лікарнях.

За час повномасштабної війни втрачено більшу частину потужностей. Лише цьогоріч енергосистема України зазнала збитків на понад мільярд доларів.

Відключення вводяться для того, аби стабілізувати ситуацію всередині енергосистеми. Ремонт енергетичних підприємств триває, однак, він може затягнутись на понад рік, через складність виготовлення деякого обладнання.