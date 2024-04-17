В Україні зросло споживання електроенергії: в якому стані енергосистема

17 квітня 2024, 14:30
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Джерело:

НЕК "Укренерго"

Через похолодання збільшилося споживання електроенергії майже на 7%, що ускладнює стан енергосистеми. Про це повідомили у в "Укренерго".

Чому зросло споживання електроенергії

Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії почало стрімко зростати. Проте, після низки ракетних ударів по енергетиці України в "Укренерго" немає можливості додатково включити 3-4 блоки на теплових енергостанціях, які необхідні для покриття потреби.

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Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян,
– йдеться у повідомленні.

Щобільше, вже вчора, 16 квітня, у енергосистемі був наявний дефіцит. Для підтримки балансу, "Укренерго" залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії. Загальний обсяг аварійної допомоги –  400 Мегават-година.

Зауважте! Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергомісткими приладами із 19:00 до 22:00.

Що відомо про стан енергосистеми

Також в "Укренерго" повідомили про те, що:

  • На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня.  Атомні електростанції продовжують свою планову ремонтну кампанію.
  • Знеструмлено 423 населених пунктів.
  • Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. 
  • Через технологічні порушення є знеструмлення: у Сумській, Чернігівській областях.
Автор: Катерина Добровольська