Наказ скасували: суд у Казахстані відмінив рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому"

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" скасував своє попереднє рішення. Воно стосувалося визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення проти ПАТ "Газпром" за позовом НАК "Нафтогаз України".

Яке рішення скасував суд

Його сума становила близько 1,4 мільярда доларів, про що йдеться на сайті Суду Міжнародного фінансового центру "Астана".

Річ у тім, що ще 15 травня Нафтогаз отримав дозвіл на примусове стягнення суми з Газпрому на території Казахстану. Тоді йшла мова про юридичний механізм стягнення коштів із російської компанії на території країни.

Але вже 7 липня суд першої інстанції МФЦА переглянув справу та дійшов протилежного висновку.

Згідно з рішенням, суд не має юрисдикції для визнання та виконання цього арбітражного рішення. У зв'язку з цим, наказ було скасовано.

Суд встановив:

спір не належить до категорій справ, віднесених до компетенції МФЦА;

положення щодо визнання арбітражних рішень поширюються переважно на рішення Арбітражного центру МФЦА, а не на будь-які міжнародні арбітражі.

У результаті суд дійшов висновку, що не має повноважень для виконання рішення ICC, ухваленого за межами Казахстану та поза арбітражною системою МФЦА.

Таким чином, наразі рішення суду скасовано. Рішення наразі не може бути примусово виконане в Казахстані.

Що варто знати про справу

Ще у березні стало відомо, що Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу компанії "Газпром" та залишив в силі рішення арбітражу від червня 2025 року. Згідно з рішенням, росіяни зобовʼязані сплатити Нафтогазу понад 1,4 мільярда доларів заборгованості.

Зокрема, на території Казахстану ще у травні відмовились стягувати гроші у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому". В уряді пояснили, що механізми республіки не передбачають розгляд суперечок, що не пов'язані з її юрисдикцією.