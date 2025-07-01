Республіканці ухвалили "великий законопроєкт" Трампа про податки: які зміни передбачає документ

Республіканська партія в Сенаті 1 липня ледве ухвалила законопроєкт, запропонований президентом США Дональдом Трампом, щодо скорочення податків і витрат. Варто зазначити, що голоси розділилися 50 на 50.

Вирішальним став голос віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та The Guardian.

Дивіться також Мільярдне скорочення: США урізають грошову допомогу іншим країнам

Що відомо про законопроєкт Трампа щодо податків

Насамперед зауважимо, що цей законопроєкт передбачає низку нових податкових пільг. Зокрема, платники податків зможуть списувати доходи від чайових та понаднормової роботи, відсотки за кредитами на купівлю автомобілів, зібраних у Сполучених Штатах.

Також законопроєкт передбачає виділення імміграційній та митній службам 45 мільярдів доларів на утримання мігрантів у місцях позбавлення волі, 14 мільярдів доларів на депортацію і ще мільярди доларів на наймання додаткових 10 000 нових агентів до 2029 року.

Окрім цього, понад 50 мільярдів доларів мають виділити на будівництво нових прикордонних укріплень, які, ймовірно, включатимуть стіну вздовж кордону з Мексикою.

За даними ЗМІ, будуть скорочені дві основні федеральні програми соцзахисту. Мова йде про Medicaid, яка надає медичну допомогу бідним та непрацездатним американцям, та Програму додаткової допомоги з харчуванням, яка допомагає людям купувати продукти.

Також передбачається збільшення ліміту державного боргу на 5 трильйонів доларів. Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує, що уряд досягне ліміту до серпня, після чого може оголосити дефолт і спровокувати фінансову кризу.

Республіканці планують використати цей законопроєкт, як інструмент для скорочення державних витрат. Водночас, за даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу, він збільшить дефіцит бюджету на 3,3 трильйона доларів до 2034 року.

Тепер законопроєкт з правками Сенату має повторно проголосувати Палата представників, після чого він відправиться на підпис до Трампа.

Варто зауважити, що Ілон Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати. Він закликав Конгрес не затверджувати документ та пригрозив створити власну партію, якщо законопроєкт все ж таки ухвалять.