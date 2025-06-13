Як скоротили допомогу іншим країнам

Конгрес підтримав скасування 9,4 мільярдів доларів на іноземну допомогу та громадське радіомовлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Голосування у Палаті представників ледь не провалилося, проте спікер Майк Джонсон виправив ситуацію.

Він відвів убік представника Ніка Лалоту, центриста з Нью-Йорка, який щойно проголосував проти. Поки голосування ще тривало, відбулася кількахвилинна напружена розмова, перш ніж Лалота зрештою змінив свої рішення. За лічені секунди пакет скорочень витрат був прийнятий ледь помітною перевагою,

– повідомляють у виданні.

Таким чином Палата представників, де більшість має Республіканська партія, підтримала скасування 9,4 мільярдів доларів. Як зазначається, це був перший раз, коли Конгрес офіційно підтримав скорочення бюджету, які запропонував Ілона Маска.

Чотири республіканці зрештою проголосували проти законопроєкту: представник Браян Фіцпатрік з Пенсильванії, Ніколь Малліотакіс з Нью-Йорка, Майк Тернер з Огайо та Марк Амодей з Невади.

Яку допомогу Україні блокують у США

США зменшують військову допомогу Україні. Конгрес заблокував сотні мільйонів доларів для підтримки українців.

Проєкт оборонного бюджету схвалили на рівні 2025 року. Він становитиме 832 мільярди доларів. Зокрема, кошти планують витратити:

13 мільярдів доларів – на протиракетну оборону та космічні програми, зокрема на систему "Золотий купол" (Golden Dome);

8,5 мільярдів доларів – на закупівлю 69 винищувачів F-35;

36,9 мільярда доларів – на кораблебудування, включно з двома есмінцями класу "Арлі Берк", не передбаченими у планах Пентагону.

Водночас оборонні видатки можуть бути збільшені до 1 трильйона доларів за рахунок коштів, які не використали на інші цілі.