Сполучені Штати прагнуть, аби Європейський Союз повністю відмовився від імпорту газу з Росії. Зокрема США пропонують експортувати у Євросоюз власні енергоносії.

Що США пропонують Євросоюзу замість російського газу?

Таку заяву зробив секретар США з енергетики Кріс Райт за підсумками зустрічі з європейським комісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Кріс Райт навіть навів цікаві цифри. Згідно з його слів, майже 50% імпортованого газу у Європі походить з Росії.

Ми розглядаємо енергетику як важливу стабілізуючу силу для світу. Наша мета полягає у тому, щоб експортувати американську енергію нашим союзникам по всьому світу, щоб вони могли купувати енергію у надійних друзів, а не у супротивників,

– заявив Райт.

Він додав, що США прагнуть зменшити показник імпорту газу з Росії до нуля. Тому найбільшим "заповнювачем цієї прогалини" є експорт зі Сполучених Штатів.

Єврокомісар Дан Йогансен зазначив, що для відмови ЄС від російського газу, необхідна допомога американських партнерів.

Неприпустимо, що ми все ще імпортуємо газ, нафту та ядерне паливо з Росії. Нам вдалося значно скоротити імпорт, але він все ще залишається,

– заявив Йогансен.

Він пояснив, що саме тому висунув пропозицію REPower EU, щоб заборонити імпорт російського газу. І аби не відбулося підвищення цін і проблем із безпекою постачання в Європі, потрібна допомога "американських друзів".

Зокрема Дан Йогансен впевнений, що скоро ЄС ухвалить план із відмови російських енергоносіїв. Він також має сподівання, що план буде підтримане одностайно, але це також законодавство, яке може бути прийняте кваліфікованою більшістю.

Важливо! Йогансен наголосив: сигнал, якого чекала американська адміністрація, – це впевненість у тому, що ЄС дійсно серйозно говорить, що хоче позбутися залежності від російського викопного палива.

Що ще слід знати про ситуацію? США закликатимуть також й країни G7 ввести високі мита (від 50 до 100 %), на Китай та Індію за купівлю російської нафти. Таким чином вони планують чинити тиск на Москву з метою залучення її до мирних переговорів щодо України.

