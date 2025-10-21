Напружена торговельна війна США і Китаю триває, проте країни все ж намагаються домовитися. Перед переговорами Трамп назвав три ключові вимоги.

Що Трамп вимагає від Китаю?

Дві найбільші економіки світу намагаються налагодити торговельні відносини, проте перед переговорами Трамп назвав свої вимоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Новий раунд перемовин: у США та Китаї готуються до наступної зустрічі

Перше – питання щодо рідкісноземів. Кілька днів раніше лідер США погрожував 100% тарифом на китайські поставки після того, як Пекін пообіцяв запровадити широкий контроль над цими мінералами.

Я не хочу, щоб вони грали з нами в цю "гру" з рідкісноземельними елементами,

– сказав Трамп.

Друге – США хочуть, щоб Китай "припинив використовувати фентаніл". Мається на увазі звинувачення в тому, що Пекін не зміг обмежити експорт цього препарату, що сприяло опіоїдній кризі в Америці.

Ще однією ключовою вимогою було відновлення закупівель сої Китаєм. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США та Китай проведуть переговори пізніше цього тижня в Малайзії. Якщо цього не станеться, то тарифи будуть запроваджені.

Це загрожує торговельному перемир'ю, яке має закінчитися 10 листопада, якщо його не буде продовжено,

– пишуть у виданні.

Зауважте! 11 жовтня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social оголосив, що з 1 листопада 2025 року США введуть новий митний тариф на Китай у розмірі 100% через агресивну торговельну політику Пекіну.

Торговельна війна США і Китаю та її наслідки