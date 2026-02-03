Нафта може різко подорожчати: чи зростуть ціни на пальне в Україні у разі удару США по Ірану

На тлі масштабних протестів в Ірані відносини країни зі США різко загострилися. Американці відкрито заговорили про можливий військовий удар по Ірану, якщо влада не змінить підходу до придушення протестів.

Через сигнали щодо можливої ескалації на світових ринках виникло побоювання, адже загроза конфлікту в регіоні підвищить ризики для постачання нафти. Своєю чергою ринок нафти на цьому фоні залишається доволі чутливим – лише за останній місяць ціна на еталонні марки зросла.

А оскільки Україна імпортує основну частину нафтопродуктів з-за кордону, будь-які зміни на ринку позначаться на внутрішніх цінах на бензин та дизпальне.

24 Канал проаналізував, чи зросте ціна нафти у випадку удару США по Ірану, як саме може змінитися вартість, чому Росії вигідне підвищення котирувань та як коливання цін на нафту на світовому ринку вже вплинуло на вартість пального в Україні.

Як може відреагувати ринок нафти на можливий удар США по Ірану?

У розмові з 24 Каналом економіст Іван Ус розповів, що ризик удару США по Ірану безумовно є, і він впливає на світовий ринок. Втім питання в цій ситуації насамперед пов'язане з погрозами, які лунають з боку Ірану. Найімовірніше, удар США спричинить дзеркальну реакцію Тегерану.

Зауважте! Як заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, будь-яка атака з боку США спричинить "війну регіонального масштабу", пишуть в Associated Press.

Ус додає, що Іран може завдати удару у відповідь не лише по американських базах в регіоні, але й по країнах Перської затоки: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар.

І найголовніше у цьому те, що всі вони є ключовими експортерами нафти, адже забезпечують понад 30% світового ринку. А тому будь-яке порушення ланцюга постачання в регіоні впливатиме на вартість.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іран розуміє, що для світової економіки ці країни дуже важливі, адже вони постачають нафту для всього світу. Якщо США вдадуться до удару, то Іран, атакуючи у відповідь по нафтородовищах Саудівської Аравії, шалено підвищить світові ціни на нафту. Саме цей регіон є основою постачання нафти до багатьох країн світі.

Попри це, пан Іван зауважує, що наразі усі заяви щодо удару – просто слова, що напружують ситуацію. Наразі дві авіаносні групи США перебувають в районі виконання військового завдання в регіоні, але за два останні тижні нічого так і не відбулося.

Натомість як розповів 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, ситуація, яка зараз спостерігається між США та Іраном, становить лише інформаційний привід для того, щоб використовувати його для фінансових спекуляцій.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Це, у першу чергу, робиться для того, щоб заробити на зниженні чи зростанні ціни на нафту. Цей інформаційний привід спеціально підживлюється інформаційними агентствами, які, наприклад, перебувають у власності основних біржових гравців. Наприклад, це видання Bloomberg, яке може часто використовувати свої інформаційні майданчики для того, щоб підтримувати або навпаки спростовувати певні тенденції.

Як пояснює Рябцев, "інформаційного запалу" зазвичай вистачає лише на декілька днів, впродовж яких змінюються котирування. Але як тільки все вщухає, ринок згадує фундаментальний чинник, а саме переважання пропозиції над попитом.

Зараз у світі видобувається нафти більше, аніж споживається. Тому ресурс підняття котирувань є обмеженим економічними чинниками,

– зауважує енергетичний експерт.

Зауважте! Ще у жовтні 2025 року Міжнародне енергетичне агентство (MEA) спрогнозувало, що у 2026 році профіцит нафти на світовому ринку стане ще більшим. Йдеться про 4 мільйони барелів нафти на день. Це спричинено тим, що виробники ОПЕК та їхні конкуренти збільшили видобуток.

До якого рівня подорожчає нафта у світі?

Як прогнозує Рябцев, ймовірний удар США по Ірану не є суттєвою причиною для того, щоб відбувся рекордний стрибок нафти в ціні.

Звичайно, що ймовірність того, що певне зростання вартості все ж відбудеться, але це не про зростання до 100 доларів за барель чи 140 доларів за барель,

– наголошує пан Геннадій.

Натомість Ус додає, що ціна на нафту може зрости лише у випадку, коли Іран у відповідь на бомбардування США завдасть удару по країнах Перської затоки. Ймовірно, що тоді середня ціна на нафту може зрости до 80 доларів за барель.

Якщо ж ескалації не буде, то світові ціни на нафту продовжать падати. Крім того, повертається венесуельська нафта на ринок. Наразі невідомо коли і як, але в США все частіше лунають заявив про це. Зокрема остання репліка Трампа щодо переходу Індії на венесуельську нафту,

– каже експерт Ус.

Пан Іван припускає: якщо США за 1 чи 1,5 року зможуть відновити видобування нафти у Венесуелі, то це, теоретично, мінімізує наслідки відповіді Ірану по країнах Затоки.

Водночас у тому, щоб ціна на нафту "полізла вгору" доволі зацікавлена Росія, адже тоді котирування еталонних марок нафти зросте разом із російською Urals.

Ціна російської марки Urals не буде такою ж значною, як Brent, бо все ж російська марка – це приблизно 9 доларів дисконту до еталонної марки Brent. Але ціна таки зросте,

– підсумовує Ус.

Але з іншого боку, з'являється питання, хто тоді купуватиме російську нафту, адже через обмеження, зокрема і з боку США, клієнтів на купівлю Urals все менше.

Зокрема нещодавно США запропонували Індії закуповувати венесуельську нафту, за що раніше на країну були введені мита, пишуть в Reuters. Це для того, щоб замінити імпорт російської нафти, адже саме нафта Росії становить третину імпорту енергоресурсів Індії.

Чи зростуть ціни на пальне в Україні через стрибок цін на нафту?

Іван Ус зазначає, що тимчасове зростання світових цін на нафту неминуче потягне за собою подорожчання й нафтопродуктів.

Для України це буде особливо відчутно, бо країна імпортує переважно готове пальне, а не сиру нафту. Наприклад, за словами Уса, торік понад 7% всього товарного імпорту склали нафтопродукти.

Цікаво! Лише за першу половину 2025 року Україна імпортувала енергоресурсів на суму в майже 4,9 мільярда доларів, свідчать дані "Енергетичної карти". Натомість лише за листопад минулого року імпорт дизпального, автогазу та бензину сягнув 946 тисяч тонн, що є рекордним показником за 16 місяців, йшлося в аналітичному випуску "НафтоРинку" Daily fuels&LPG.

Тобто якщо нафта на світовому ринку зросте, то, відповідно, Україна почне витрачати більше на закупівлю нафтопродуктів. А отже, пальне на українських АЗС може також зрости. Для нас це не дуже вигідна історія,

– підсумував економіст.

Рябцев зауважує, що ситуація, яка склалася зараз навколо можливого удару США по Ірану, а також можливі наслідки від цього, є ще одним приводом підвищити ціни на бензин та дизпальне на українському ринку пального вище, аніж це економічного обґрунтовано.

Експерт нагадує, що під час минулого загострення між країнами наприкінці грудня 2025 року, ціни на АЗС були підняті пропорційно найвищому рівню нафтових котирувань.

Відтак до січня цього року вони відповідали рівню цін нафтопродуктів, що отримані з нафти, яка коштує 80 доларів за барель. У той час, як котирування на ринку перебували на рівні 60 – 65 доларів за барель.

Внаслідок підвищення акцизу, знецінення курсу гривні щодо долара, а також ріст котирувань до майже 70 доларів за барель, великі преміальні мережі АЗС в Україні використають це для того, щоб збільшити ціни на пальне й утримувати їх.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 2 лютого, середні ціни на основні види пального становлять:

Бензин А-95 преміум – 65,16 гривні за літр,

Бензин А-95 – 60,65 гривні за літр,

Бензин А-92 – 58,82 гривні за літр.

Дизпальне – 60,26 гривні за літр,

Газ автомобільний – 38,34 гривні за літр.

Що відбувається з котируваннями еталонних марок нафти?

Станом на 2 лютого, котирування на сиру нафту марки Brent впали більш ніж на 5%, тобто нижче аніж 66 доларів за барель, свідчить статистика TradingEconomics.

Такий спад пов'язують з тим, що трейдери уважно стежать за переговорами між США та Іраном, які можуть зменшити ризик перебоїв у постачанні.

Загалом за останній місяць ціна нафти еталонної марки зросла – на 6,71%. Але якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, то вартість все ще на 13,24% нижча.

Щодо російської марки Urals, то ціна на неї зросла на 12,53% за останній місяць, втім це все ще на 19% нижче, ніж торік, згідно з торгівлею контрактом на різницю цін (CFD), який відстежує еталонний ринок цього товару.