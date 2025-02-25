Дію антиросійських санкцій вже не спинити: опозиціонер назвав 2 причини, чому це можливо

У США заговорили про можливість пом'якшення санкцій проти Росії, якщо Кремль буде готовий до переговорів. Однак Євросоюз не збирається скасовувати обмеження, накладені на економіку країни-агресорки.

На думку колишнього міністра енергетики Росії та опозиціонера Володимира Мілова, яку він висловив 24 Каналу, санкції вже завдали потужного удару по економіці Росії і його наслідки вона відчуватиме тривалий час. Раніше спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що уразі досягнення з Кремлем мирної угоди, в Росію зможуть повернутися американські компанії.

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Суттєва шкода вже завдана

Мілов зазначив, що США ніколи не були великим торговим та інвестиційним партнером Росії. Основним її партнером була Європа.

Навіть якщо буде певне послаблення санкцій з боку США, суттєвий режим обмежень залишиться і буде посилений з боку Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Японії, Норвегії, Австралії, Швейцарії тощо.

Водночас у роботі санкційного режиму, запровадженого великою кількістю західних країн, наразі зміни не передбачаються. І це перша гарна новина,

– підкреслив Мілов.

Також санкції, введені за останні 3 роки, продовжують діяти і створили, на його думку, дуже серйозну інерцію.

Шкода російській економіці вже завдана. Бюджетні кошти, за його словами, вже вичерпані, виробництво перебуває у стадії охолодження, а будівництво нових виробничих потужностей неможливо через відсутність доступу до технологій.

"Російська економіка в поганому стані і продовжує падати. Швидко розвернути її, навіть якщо США почне скасовувати санкції, буде складно. І це друга гарна новина", – зауважив опозиціонер.

Росія може скористатися лазівками

Однак, за словами Мілова, є і погані новини. Серед них те, що США з моменту інавгурації Дональда Трампа припинили взагалі запроваджувати нові санкції проти Росії. Хоча за президенства Джозефа Байдена майже кожні два тижні з'являлись нові антиросійські обмеження.

Це погано, тому що постійне введення санкцій потрібно для того, щоб переслідувати нові структури-пустушки, які створює Росія для обходження санкцій, зокрема у Гонконзі, Сінгапурі, Марокко, Арабських Еміратах. Зараз це фактично припинилось,

– наголосив колишній міністр енергетики Росії.

Інша погана новина у тому, що дії так званого департаменту державної ефективності, який очолює Ілон Маск, руйнують всю систему управлінського апарату в США.

В міністерстві фінансів люди, які займалися санкційною політикою зараз зайняті тим, щоб зберегти свої робочі місця. Тому ефективність роботи з моніторингу виконання санкцій різко впала за останній місяць. І, як вважає опозиціонер, Росія скористається усіма цими лазівками.

Щодо можливого скасування санкцій з боку США, то Росія ще не зробила нічого, щоб виправдати ці вашингтонські "танці" з Москвою. Навпаки Кремль виставляє нові вимоги,

– відзначив Володимир Мілов.

Проте, як він підкреслив, для Росії це буде певною підмогою – насамперед для російських банків, які зможуть отримати можливість в більших масштабах вільно вести торгівлю з Азією. Однак при цьому залишаться санкції від європейських країн, які справляти потужний тиск на економіку Росії.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що послаблення санкцій проти Росії, імовірно, буде обговорюватись під час перемовин щодо війни в Україні. Водночас Сполученні Штати готові змінити рівень санкцій, на що вплине готовності Росії домовлятися.

Також держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що антиросійські санкції будуть збережені допоки не відбудеться укладання угоди про припинення війни в Україні.