Ще не кінець: США можуть продовжити свій тиск на Китай

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що США можуть не обмежуватися введенням підвищених мит на товари з Китаю. Зокрема Вашингтон може оголосити нові заходи проти Пекіна.

Нові мита щодо Китаю від США

Це можливо, якщо Китай продовжить "обдурювати й красти", пише 24 канал з посиланням на Fox News.

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Рубіо відповів на питання, чи слід Китаю чекати чогось ще, крім вже оголошених мит. І дипломат сказав, що "звичайно". Він наголосив, що чинна адміністрація США може вдатись до нових заходів тиску, якщо Китай продовжить "обдурювати й красти".

Крім того, держсекретар США згадав про результати своєї поїздки до Панами. Рубіо зазначив, що розраховує на додаткові кроки уряду країни з протидії китайському впливу в зоні Панамського каналу вже найближчими днями.

Розглядається безліч варіантів того, як повинен виглядати кінцевий результат і я не виключатиму жоден із них,

– сказав Марко Рубіо.

Зауважте! Він заявив, що базова умова полягає в тому, що США не можуть дозволити Китаю за допомогою своїх компаній і надалі контролювати район каналу. Тому Рубіо сподівається, що найближчими днями Америка побачить додаткові кроки у цьому напрямі.