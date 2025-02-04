Наразі США зосереджені на запроважденні нових тарифів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Чи веде США переговори про приєднання Канади як 51-го штату

Держсекретар Марк Рубіо заявив, що наразі Державний департамент США не веде переговорів з Канадою про приєднання її до складу США як 51-го штату.

Він підкреслив, що наразі головним пріоритетом США є запровадження нових тарифів, оскільки президент Дональд Трамп вважає торговельні відносини з Канадою несправедливими.

Очевидно, це вплине на наші стосунки з ними. Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами,

– заявив Рубіо.

Нагадаємо, Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США під час візиту Трюдо до Флориди, якщо "країна не може вижити, якщо не обдирає США". Згодом він також казав, що Канада краще б жила, якби стала 51-м штатом США, зокрема отримала б зниження податків та краще медичне забезпечення.