Цим республіканець відповів на аргументи, що високе мито може вбити економіку північного сусіда США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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У якому контексті прозвучала пропозиція Трампа щодо Канади

Так, після погроз Трампа запровадити різкі мита на канадську продукцію, Трюдо без попередження прилетів до Мар-а-Лаго. Причиною такого бажання республіканець називав неспроможність Канали приборкати потік нелегальних іммігрантів та наркотиків до США.

Тепер з'явилися нові подробиці розмови політиків. За словами двох людей за столом, які чули розмову, Трамп, попри сердечність і привітність, був дуже прямим, коли йшлося про те, чого він хоче від свого канадського колеги. Новий президент США сказав Трюдо, що Канада "провалила кордон".

Дональд Трамп сказав, якщо Канада не зможе розв'язати проблему з кордоном і дефіцитом торгівлі, він запровадить 25% мито на всі канадські товари в перший день, коли повернеться на посаду.

У відповідь на це Трюдо сказав, що таке мито повністю вб'є економіку Канади. На що Трамп запитав: "Отже, ваша країна не може вижити, якщо вона не обдирає США на 100 мільярдів доларів?"

Потім Трамп запропонував Канаді стала 51-м штатом, що викликало нервовий сміх прем'єр-міністра Трюдо та інших. Республіканець продовжив, сказавши, що прем’єр-міністр – ліпший титул, хоча Трюдо все ще може бути губернатором нового штату.

Хтось за столом підключився і повідомив Трампу, що Канада буде дуже ліберальною державою, що викликало ще більше сміху. Трамп припустив, що Канада може стати двома державами: консервативною та ліберальною.