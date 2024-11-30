Зустріч відбулась після того, як новообраний американський президент пригрозив накласти мита на імпорт з Канади. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Чому Трамп хоче накласти мита на Канаду

Трюдо не анонсував свій візит до Флориди, але його помітили, коли він виходив із готелю у Вест-Палм-Біч і прямував до курорту Трампа – Мар-а-Лаго.

Офіс Трюдо та представники Трампа поки не коментували цю зустріч. Трамп висловив занепокоєння через наркотики й нелегальних мігрантів і заявив, що готовий накласти 25% мито на імпорт із Канади та Мексики до того, як ці країни більш рішуче почнуть боротися з проблемами на своїх кордонах.

Мексика, Канада і Китай, а також великі промислові об’єднання висловили стурбованість, що такі мита матимуть негативний вплив на економіку всіх трьох країн, призведуть до інфляції та пошкодять ринки праці. Для Канади додаткові економічні труднощі можуть погіршити ситуацію для Трюдо, чия популярність вже впала на фоні сповільнення економічного зростання і зростання вартості життя. Згідно з останніми опитуваннями, Ліберальна партія Трюдо має програти на майбутніх виборах у жовтні 2025 року.

Зверніть увагу! Трюдо цього тижня заявив про намір продовжувати спільну боротьбу проти торгових санкцій Трампа, а також зібрав прем’єрів канадських провінцій для обговорення ситуації з США. Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан супроводжує Трюдо під час цього візиту.

Канада є великим виробником нафти та природного газу, більшість її експорту спрямована в США. Згідно з джерелами, плани Трампа не передбачають звільнення нафти від мита, що ще більше посилить ситуацію для Канади.

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