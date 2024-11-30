Встреча состоялась после того, как новоизбранный американский президент пригрозил наложить пошлины на импорт из Канады. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.
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Почему Трамп хочет наложить пошлины на Канаду
Трюдо не анонсировал свой визит во Флориду, но его заметили, когда он выходил из отеля в Вест-Палм-Бич и направлялся к курорту Трампа – Мар-а-Лаго.
Офис Трюдо и представители Трампа пока не комментировали эту встречу. Трамп выразил обеспокоенность из-за наркотиков и нелегальных мигрантов и заявил, что готов наложить 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики до того, как эти страны более решительно начнут бороться с проблемами на своих границах.
Мексика, Канада и Китай, а также крупные промышленные объединения выразили обеспокоенность, что такие пошлины окажут негативное влияние на экономику всех трех стран, приведут к инфляции и повредят рынки труда. Для Канады дополнительные экономические трудности могут ухудшить ситуацию для Трюда, чья популярность уже упала на фоне замедления экономического роста и роста стоимости жизни. Согласно последним опросам, Либеральная партия Трюда должна проиграть на предстоящих выборах в октябре 2025 года.
Обратите внимание! Трюдо на этой неделе заявил о намерении продолжать совместную борьбу против торговых санкций Трампа, а также собрал премьеров канадских провинций для обсуждения ситуации с США. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сопровождает Трюдо во время этого визита.
Канада является крупным производителем нефти и природного газа, большинство ее экспорта направлено в США. Согласно источникам, планы Трампа не предусматривают освобождение нефти от пошлины, что еще больше усугубит ситуацию для Канады.
Что известно о таможенных угрозах Трампа
- Новоизбранный президент США планирует ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на импорт из Китая.
- Новые тарифы, по словам Трампа, будут действовать до тех пор, пока не прекратится нелегальная миграция и ввоз наркотиков в США.
- Трамп призвал Мексику и Канаду решить проблему нелегальной миграции и наркотиков, чтобы избежать новых тарифов.