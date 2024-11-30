Встреча состоялась после того, как новоизбранный американский президент пригрозил наложить пошлины на импорт из Канады. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

Смотрите также Трамп угрожает бешеными пошлинами: какие страны могут оказаться под ударом

Почему Трамп хочет наложить пошлины на Канаду

Трюдо не анонсировал свой визит во Флориду, но его заметили, когда он выходил из отеля в Вест-Палм-Бич и направлялся к курорту Трампа – Мар-а-Лаго.

Офис Трюдо и представители Трампа пока не комментировали эту встречу. Трамп выразил обеспокоенность из-за наркотиков и нелегальных мигрантов и заявил, что готов наложить 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики до того, как эти страны более решительно начнут бороться с проблемами на своих границах.

Мексика, Канада и Китай, а также крупные промышленные объединения выразили обеспокоенность, что такие пошлины окажут негативное влияние на экономику всех трех стран, приведут к инфляции и повредят рынки труда. Для Канады дополнительные экономические трудности могут ухудшить ситуацию для Трюда, чья популярность уже упала на фоне замедления экономического роста и роста стоимости жизни. Согласно последним опросам, Либеральная партия Трюда должна проиграть на предстоящих выборах в октябре 2025 года.

Обратите внимание! Трюдо на этой неделе заявил о намерении продолжать совместную борьбу против торговых санкций Трампа, а также собрал премьеров канадских провинций для обсуждения ситуации с США. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сопровождает Трюдо во время этого визита.

Канада является крупным производителем нефти и природного газа, большинство ее экспорта направлено в США. Согласно источникам, планы Трампа не предусматривают освобождение нефти от пошлины, что еще больше усугубит ситуацию для Канады.

Что известно о таможенных угрозах Трампа