Этим республиканец ответил на аргументы, что высокие пошлины может убить экономику северного соседа США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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В каком контексте прозвучало предложение Трампа по Канаде

Так, после угроз Трампа ввести резкие пошлины на канадскую продукцию, Трюдо без предупреждения прилетел в Мар-а-Лаго. Причиной такого желания республиканец называл неспособность Каналы обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков в США.

Теперь появились новые подробности разговора политиков. По словам двух людей за столом, которые слышали разговор, Трамп, несмотря на сердечность и приветливость, был очень прямым, когда речь шла о том, чего он хочет от своего канадского коллеги. Новый президент США сказал Трюдо, что Канада "провалила границу".

Дональд Трамп сказал, если Канада не сможет решить проблему с границей и дефицитом торговли, он введет 25% пошлину на все канадские товары в первый день, когда вернется в должность.

В ответ на это Трюдо сказал, что такая пошлина полностью убьет экономику Канады. На что Трамп спросил: "Значит, ваша страна не может выжить, если она не обдирает США на 100 миллиардов долларов?"

Затем Трамп предложил Канаде стала 51-м штатом, что вызвало нервный смех премьер-министра Трюдо и других. Республиканец продолжил, сказав, что премьер-министр – лучший титул, хотя Трюдо все еще может быть губернатором нового штата.

Кто-то за столом подключился и сообщил Трампу, что Канада будет очень либеральным государством, что вызвало еще больше смеха. Трамп предположил, что Канада может стать двумя государствами: консервативным и либеральным.