Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CTV News.

До теми Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Що сказав Трамп про Канаду

Під час брифінгу у Північній Кароліні Дональд Трамп вкотре нагадав, що хотів би, аби Канада стала 51-м штатом США. Він вважає, що тоді б канадці жили значно краще.

Я хотів би, щоб Канада стала 51-м штатом. Канадські громадяни, якби це сталося, отримали дуже велике зниження податків. Вони мали б набагато краще медичне забезпечення. Я думаю, що народу Канади це сподобається,

– заявив Трамп.

Також Трамп додав, що дозволив би бізнесу "йти в Канаду без жодних тарифів чи податків".

Нагадаємо, прем'єр Канади Джастін Трюдо вважає, що заяви Трампа про перетворення Канади на 51 штат є відволіканням від наслідків введення мит. Так, президент США планує збільшити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, що може суттєво підвищити витрати для американських споживачів та підприємств.

Водночас Трюдо згадав, як жартував з Трампом про "обмін територій". За словами канадського прем'єра, під час зустрічі з президентом у його резиденції Мар-а-Лаго в листопаді 2024 року він запропонував Трампу обміняти частину Канади на один зі штатів – Каліфорнію чи Вермонт.