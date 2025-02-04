Сейчас США сосредоточены на введении новых тарифов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Ведет ли США переговоры о присоединении Канады как 51-го штата

Госсекретарь Марк Рубио заявил, что сейчас Государственный департамент США не ведет переговоров с Канадой о присоединении ее в состав США как 51-го штата.

Он подчеркнул, что сейчас главным приоритетом США является введение новых тарифов, поскольку президент Дональд Трамп считает торговые отношения с Канадой несправедливыми.

Очевидно, это повлияет на наши отношения с ними. Но мы, по-прежнему, остаемся соседями и всегда будем соседями,

– заявил Рубио.

Напомним, Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США во время визита Трюдо во Флориду, если "страна не может выжить, если не обдирает США". Впоследствии он также говорил, что Канада лучше бы жила, если бы стала 51-м штатом США, в частности получила бы снижение налогов и лучшее медицинское обеспечение.