Рекордне мито за купівлю нафти: чи погодиться Трамп на санкції проти Росії

Після неоднозначних висловлювань Трампа щодо війни в Україні, президент США несподівано змінив риторику й навіть підтримав ідею щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Найімовірніше, що йдеться про так званий "законопроєкт Грема", де пропонується запровадження мит у розмірі 500% на всі товари країн-покупців російської нафти.

Чи введе Трамп 500% мита на країни, що купляють енергоносії в Росії?

За словами Максиміліана Гесса з Інституту досліджень зовнішньої політики, якщо санкції у розмірі 500% мит буде ухвалено, то їх можна буде вважати глобальним ембарго на нафту з Росії, передає 24 Канал з посиланням на The Times.

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Річ у тім, що раніше США намагалася уникнути обмежень щодо Росії, намагаючись домовитися з Володимиром Путіним. Але як виявилося президент США вже "втомився від брехні Путіна".

Очікується, що сьогодні, 14 липня, Трамп виступить із важливою заявою на тлі невдоволення діями Росії. Є припущення, що це стосуватимуться введення нових санкцій проти Росії, зокрема ухвалення "законопроєкту Грема".

Відомо, що зараз Сенат обговорює двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, що передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% на всі товари з країн, які купують російські енергоносії.

Серйозно від цього законопроєкту можуть постраждати Китай, Індія та Туреччина. Крім того, обмеження можуть поставити хрест на "тіньовому флоту" Кремля.

Зауважте! Однак експерт Максиміліан Гесс вважає, що Трамп навряд чи піде на такий крок, адже тоді ціни на нафту зростуть до 100 доларів за барель.