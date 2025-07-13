Вони не будуть реальним тиском, але такого Білий дім ще ніколи не робив. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що від Вашингтона все одно варто очікувати гойдалок щодо позиції.

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Чим Трамп може відповісти на пропозиції Путіна?

Путін провалив останню телефонну розмову з Трампом, про що свідчить намагання організувати неанонсовану зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. В такий спосіб російський диктатор намагається щось пропонувати президенту США, щоб відновити цей дипломатичний трек, можливо, знову у Стамбулі.

Він потрібен Путіну, щоб продовжувати воювати, блокувати наступні санкційні пакети стільки, скільки можна, сіяти розбрат серед країн антипутінської коаліції та масштабувати для них безпекові загрози. Він продовжуватиме свої цілі, бо в його економіки не так багато часу.

А Трамп буде реалізовувати схожість доктринальних дій, які були по Ірану, до Росії. Це не буде прямий превентивний удар. Це може бути санкційний кейс Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який може з'явитись в Конгресі найближчим часом. Думаю. Трамп його підпише,

– зауважив політолог.

Крім санкцій, Трамп також застосує кейс військової допомоги Україні – він вже повідомив про домовленість з НАТО щодо постачання зброї, зокрема Patriot.

"Чи можуть такі дії, які ми не бачили раніше від адміністрації, серйозно повпливати на позицію Путіна через силу? Є сумніви. Однак це символічна історія, сигнал та поштовх до продовження дипломатичного діалогу, але на дещо інших умовах. Вже не побачимо улесливих Трампа та Путіна", – сказав Буряченко.

Він припустив, що Трамп може паралельно ввести санкції, надіслати військову допомогу нашій країні, але і погодитись на вищезгаданий дипломатичний трек у Стамбулі. Політолог додав, що адміністрація США – це постійні гойдалки стратегічної невизначеності, що є стратегією, до якої не звик світ. Україні ж тим часом варто посилювати військову співпрацю з Європою.