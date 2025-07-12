Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з 24 Каналом припустив, що стало поштовхом для США щодо відновлення військової допомоги Україні. Також президент США може схвалити пакет військової підтримки нашій країні вартістю близько 300 мільйонів доларів. До нього можуть увійти ракети для ЗРК Patriot.

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Що обурило Трампа у розмові з Путіним?

Ус наголосив, що для України припинення постачання озброєння з боку США було дуже негативною новиною. Проте все змінилось після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Все більше політологів висувають версію, що ініціатором зупинки постачання зброї був саме Пентагон. Можливо, навіть заступник голови відомства Елбридж Колбі. Однак це не було погоджено з Білим домом,

– припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Оскільки Трамп готувався до телефонної розмови з Путіним, то вирішив, нехай ця інформація з'явиться. Він, ймовірно, припустив, що під час бесіди очільник Кремля, дізнавшись про зупинку постачання озброєння Україні, у відповідь піде на домовленості щодо припинення вогню.

Однак під час розмови Путін заявив, що не збирається цього робити, а призупинення військової допомоги Києву ні на що не впливає.

Звісно, Трамп був шокований. Тому вперше з початку всіх розмов між ним і Путіним під час другої його каденції не було позитивних реляцій щодо цього спілкування. Навпаки, з боку президента США була доволі жорстка критика цієї розмови,

– наголосив Ус.

Відповідно у Трампа виникло внутрішнє бажання покарати Росію за відмову йти на припинення вогню.

Тому зараз змінилася риторика Трампа щодо Москви та Києва. Це відбулося не тому, що він так полюбив Україну, а тому, що розуміє – політика Росії робить з нього дурня,

– пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

В понеділок, 14 липня, він анонсував заяву щодо Росії. Можна, на думку Івана Уса, будувати різні сценарії. Зокрема, Трамп може оголосити про нові військові поставки для України, а також про посилення санкційного тиску на Москву.

Йдеться про законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо нових санкцій проти Росії і про можливе введення 500% тарифів для країн, що купують російські енергоресурси.

Додамо, що Дональд Трамп у розмові з журналістами вкотре наголосив, що "розчарований Росією". Він також заявив, що 14 липня зробить "важливу заяву" щодо Москви.

Крім того, президент США нібито уклав угоду з НАТО, відповідно до якої, Сполучені Штати надаватимуть зброю для України саме через Північноатлантичний Альянс, і НАТО платитиме за неї.