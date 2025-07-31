США попередили Китай про наслідки подальшої закупівлі підсанкційної нафти у Росії. Вашингтон може запровадити великі тарифи, відповідно до законодавства, яке розглядається у Конгресі.

Про що США попередили Китай?

Конгрес США хоче надати президенту Дональду Трампу повноваження запроваджувати тарифи до 500% проти країн, які продовжують купувати підсанкційну російську нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За словами Бессента, цей крок США може спонукати їхніх союзників вжити таких же заходів, щоб перекрити Росії можливість заробляти на енергоносіях.

Думаю, будь-хто, хто купує підсанкційну російську нафту, має бути готовим до цього,

– заявив Бессент.

Втім Китай відкинув погрози США:

Як зазначив Бессент, у Пекіні відповіли, що Китай є суверенною державою, яка має власні енергетичні потреби.

Рішення ж про закупівлю нафти влада країни вирішуватиме на основі внутрішньої політики Китаю.

Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тож вони, схоже, готові платити 100% тариф,

– зіронізував Бессент.

Важливо! У понеділок Трамп поставив новий ультиматум Росії, скоротивши терміни для досягнення прогресу у переговорах щодо миру до 10-12 днів. Якщо Путін проігнорує цю вимогу,, президент США обіцяє накласти на покупців російської нафти 100% вторинні тарифи.

Чим ще невдоволений Вашингтон?

Міністр фінансів США також підсумував два дні торгових переговорів США та Китаю у Стокгольмі.

Бессент заявив, що Вашингтон невдоволений через закупівлю Китаєм підсанкційної нафти в Ірану.

Також США не подобається, що Пекін продав Росії товари подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, які підсилюють військові можливості Москви.

США попередили Китай, що подальші продажі товарів, які Росія використовує для виробництва зброї, зашкодять зусиллям Пекіну у зміцненні торгових зв’язків з Європою.

Я вказав їм, що це суттєво шкодить їхньому іміджу в Європі, адже виглядає так, що вони сприяють війні на європейському кордоні,

– додав Бессент.

Варто знати! Зауважимо, що на сьогодні Китай є найбільшим імпортером нафти з Росії – купує близько 2 мільйонів барелів на добу. Два інших великих покупці – Індія та Туреччина.